Inter-Verona asse caldissimo di fine mercato, Kumbulla e non solo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle trattative dell’ultim’ora, in casa Inter. Ancora in stand by l’uscita di Federico Dimarco, che Antonio Conte ha rispolverato nelle ultime settimane. C’è in ballo il nome di Marash Kumbulla, su cui è forte anche l’interesse del Napoli, ma non solo. Ecco il quadro completo della situazione.

PISTE ROVENTI – Dopo l’arrivo di Christian Eriksen, l’Inter non ha ancora spento i motori. L’arrivo di un attaccante sembra essere quasi sfumato (QUI le ultime), anche se Antonio Conte gradirebbe un ulteriore rinforzo. Per la difesa, invece, il nome caldo è quello di Marash Kumbulla. I nerazzurri sono sul classe 2000 da tempo ormai, ma sembrerebbe in vantaggio il Napoli. Cristiano Giuntoli, infatti, è piombato sul difensore albanese offrendo al Verona la bellezza di 20 milioni di euro. Soldi che l’Inter non avrebbe intenzione di sborsare. Con un’accelerata repentina i partenopei si porterebbero a casa il giocatore in poco tempo. In ogni caso sarebbe un affare per giugno. I veneti sono pronti a cautelarsi con l’eventuale arrivo di Juan Foyth dal Tottenham.

ALTRI NOMI – Nel frattempo con l’Inter si continua a parlare di Federico Dimarco: gli scaligeri attendono il via libera dai nerazzurri per il prestito e osservano con attenzione la situazione di Sofyan Amrabat. In quel caso è l’Inter, secondo la rosea, ad aver sorpassato il Napoli, offrendo al calciatore un ingaggio più appetibile.

Fonte: La Gazzetta dello Sport