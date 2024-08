Inter, il vero banco di prova per Oaktree il 2025. Due colpi – TS

L’Inter ha vissuto un’estate di transizione nel suo tabellino di marcia. Sul mercato si è mossa poco, i tasselli erano già al loro posto e sono arrivate solo conferme. Il vero banco di prova per Oaktree sarà il 2025 secondo Tuttosport.

ULTIME MOSSE – Il mercato dell’Inter non si è ancora concluso: c’è innanzitutto da chiudere per Tomas Palacios, il difensore individuato dalla dirigenza per fare da vice-Bastoni. Non è tutto, perché ci sono esuberi da vendere in maniera impellente. Il primo è Martin Satriano, che ieri ha fatto le visite mediche con il Lens in Francia, poi il pensiero va assolutamente a Joaquin Correa, offerto ad alcuni club e ormai possibile confermato nel caso in cui non avesse squadre al di fuori dell’Inter. Per Adrien Rabiot nulla di vero, d’altronde la strategia di Oaktree non prevede profili da tesserare come il francese.

Inter, le scadenze del 2025

SCADENZE – Di occasioni non ne mancheranno nei mesi successivi, per questo è già il momento di lavorare. Contattare i giocatori in scadenza a giugno 2025, ecco il primo diktat di una dirigenza che ha abituato ad acquisti di questo tipo. Nella prossima estate l’Inter dovrà assolutamente comprare due giocatori: un nuovo difensore centrale che raccolga l’eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno, e un attaccante che sostituisca Marko Arnautovic anche lui in scadenza. L’austriaco resta solo in questa stagione, poi sicuramente lascerà e non rinnoverà con il club meneghino.

fonte: Tuttosport – Federico Masini