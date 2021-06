Il Venezia, neo promosso in Serie A, sarebbe pronto a trattare con l’Inter l’acquisizione in prestito di altri due giovani. Si tratta di Agoumé e Mulattieri. Dunque, altri due nerazzurri che si aggiungerebbero a Esposito, negli ultimi sei mesi in prestito alla squadra lagunare. A riportarlo è il sito “Mondo Primavera”

ASSE INTER-VENEZIA − Dopo il prestito di Sebastiano Esposito, il Venezia guarda ancora in casa Inter per rinforzarsi, dopo la grande promozione in Serie A. Ivan Ramiro Cordoba − ex leggenda nerazzurra e oggi consigliere e intermediario della squadra lagunare − tratta due giovani interisti. Si tratta del centrocampista francese Lucien Agoumé e dell’attaccante Samuele Mulattieri. Il giocatore transalpino ha giocato la sua ultima stagione in prestito allo Spezia, collezionando 13 presenze con la squadra di Vincenzo Italiano. Quanto al giovane attaccante ligure, ottima la sua annata in Olanda con la maglia del Volendam (Serie B olandese, ndr), con cui ha giocato 32 volte, mettendo a referto 19 gol e 3 assist.

Fonte: Mondo Primavera – Pietro Nalesso