Inter, Vecino piace in Italia e all’estero: sondato interesse di Roma e Lazio

L’Inter ha bisogno di cedere almeno un giocatore per poter fare un colpo in entrata. Tra i nomi in uscita il primo sulla lista è quello di Vecino, che vanta estimatori sia all’estero che in Serie A. Di seguito gli aggiornamenti di Gianluigi Longari

ESTIMATORI – L’Inter potrebbe salutare Matias Vecino a gennaio. L’uruguaiano piace sia in Serie A che all’estero e al momento è l’unico che ha offerte. Secondo le ultime di Gianluigi Longari, è stato sondato l’interesse delle due romane: “Tra i nomi in uscita resta quello di Vecino. Il centrocampista ha estimatori in Italia e all’estero. Di recente è stato sondato l’interesse di Roma e Lazio nei suoi confronti”.