Inter, Vecino-Napoli discorso bloccato! Alonso, occhio alla Juventus – Sky

Matias Vecino Inter

L’Inter ha una rosa ben fornita, che Conte intende sfruttare già oggi contro il Benevento (QUI le ultime sulla formazione). Secondo Alessandro Sugoni – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – i movimenti in uscita in casa nerazzurra sono un po’ tutti in stallo, compreso il discorso con il Napoli per Vecino

PERMANENZA – L’Inter ha intavolato un discorso con il Tottenham per Milan Skriniar, ma la situazione non è semplice: «In questo momento se parliamo di mercato il Tottenham è in stand-by su Skriniar dopo la richiesta di 60 milioni da parte dell’Inter. In Inghilterra si dice che José Mourinho abbia virato su Antonio Rudiger (vedi articolo), quindi a quel punto la permanenza di Skriniar si avvicinerebbe. Radja Nainggolan si è avvicinato molto al Cagliari, si ragiona su 12 milioni di euro con l’inserimento di due giovani da parte del club sardo (vedi articolo)».

BLOCCO – Anche le cessioni di Matias Vecino e Andrea Ranocchia sono incerte: «Vecino? Si è bloccato tutto con il Napoli, sia sulle formule che sulle valutazioni. In questo momento il discorso è in stand-by, non escludiamo nulla ma nella rosa dell’Inter non c’è nessuno per il quale non verranno prese in considerazione offerte importanti, solo Romelu Lukaku. Bisogna anche capire su Ranocchia cosa accadrà, se andrà al Genoa arriverà Matteo Darmian. Marcos Alonso è un’opportunità, ha avuto uno screzio con Frank Lampard dopo l’ultima partita del Chelsea. L’Inter è lì ma come c’è anche la Juventus in caso di partenza di Mattia De Sciglio: non è un discorso semplice ma c’è un monitoraggio».