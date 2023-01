Inter, vantaggio importante per Lukaku. Dubbi su un difensore – Sky

La situazione rinnovi terrà banco nei prossimi mesi di lavoro per la dirigenza secondo Sky Sport. L’Inter deve affrontare questioni importanti e complicate, come quella di Stefan de Vrij, e altre più agevoli. Va reimpostato anche il discorso per Romelu Lukaku.

CHANCE – L’Inter dovrà affrontare in tempi recenti questioni molto delicate. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato così prima del caso Romelu Lukaku: «Lukaku in prestito secco o senza diritto e obbligo sarò difficile da confermare. L’Inter deve riaprire i discorsi con il Chelsea e c’è un vantaggio derivante dalla volontà del belga di rimanere a Milano. Bisogna mettersi d’accordo con i blues, che hanno assecondato il calciatore l’anno passato anche per il cambio di proprietà. Ad esempio per Hakim Ziyech non è arrivata la stessa possibilità. Il marocchino voleva partire e andare a zero ma il Chelsea ha detto di no. La società inglese segue Denzel Dumfries e può provare ad allargare la trattativa, ma l’Inter non vorrebbe farlo nonostante non possa acquistare il cartellino».

DUBBI – Marco Demicheli ha poi aggiunto sulle altre situazioni: «Per Stefan de Vrij le sensazioni non sono positive, si potrebbe andare verso l’addio a fine stagione. Per Edin Dzeko, Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio il destino sarà quasi sicuramente diverso. L’Inter incontrerà nei prossimi giorni i loro procuratori per risolvere la situazione e prolungare i rispettivi contratti». Nascono così dubbi sul futuro del difensore olandese a Milano, che rimane in bilico.