Inter, valzer di centrocampisti: torna di moda Allan? Le ultime – GdS

Inter, valzer di centrocampisti: torna di moda Allan? Le ultime

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sul centrocampo dell’Inter, reparto che Antonio Conte vuole certamente migliorare in vista della prossima stagione. Saluteranno in due e c’è bisogno di almeno tre innesti: il nome di Allan interessa ancora? I dettagli

SILIDING DOORS – Grandi manovre non solo in attacco (QUI le ultime, con un nome sorprendente). L’Inter si muove anche a centrocampo, dove Antonio Conte ha lamentato lacune a più non posso durante il corso dell’annata. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, “in quel settore vanno considerati in uscita Borja Valero e almeno uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini, forse entrambi se arriveranno offerte. E molto dipenderà da quel che accadrà con Radja Nainggolan: a Conte non dispiacerebbe riaverlo, resta da capire se la società sarà disposta a fare un passo indietro rispetto alle decisioni della scorsa estate“. Ma qualora il Ninja non dovesse essere ritenuto adatto per il progetto Inter, sono tre i profili monitorati, escludendo Sandro Tonali.

ALTERNATIVA VERDEORO – Il classe 2000 del Brescia è un fascicolo ancora aperto, date le altissime pretese di Massimo Cellino. I nerazzurri proveranno ad impostare la trattativa utilizzando un prestito con obbligo di riscatto. L’Inter, però, sente già di averlo in pugno, secondo “La Gazzetta”. Al tempo stesso, Conte chiede un centrocampista che abbini muscoli e ritmi elevati. Si parla di Arturo Vidal e di Franck Kessié (già cercato a gennaio). Ma sembra tornato alla ribalta anche un altro nome: Allan del Napoli, ormai in uscita dai partenopei per scarso feeling con Gennaro Gattuso.

