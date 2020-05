Inter, valutazioni su Cavani! Lautaro Martinez “trattiene” Sanchez? – Sky

L’Inter valuta le prime mosse di mercato. Come riferisce Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, il focus è sull’attacco. Si valuta Cavani, mentre il futuro di Sanchez potrebbe essere deciso dalle sorti di Lautaro Martinez

LAVORI IN CORSO IN ATTACCO – L’Inter è concentrata sulle mosse future nel reparto d’attacco. Beppe Marotta e Piero Ausilio, in questi giorni, sono al lavoro con continui meeting ad Appiano Gentile. Torna in ballo il nome di Edinson Cavani, il cui profilo è valutato dalla dirigenza nerazzurra dopo l’imminente rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il “Matador” ha un ingaggio alto ma arriverebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. Si attende intanto di capire il futuro di Lautaro Martinez, dal quale dipenderà parte della strategia nerazzurra sul mercato. Se restasse a Milano, Alexis Sanchez potrebbe avere qualche chance di riconferma come terzo attaccante.

Fonte: Matteo Barzaghi – Sky Sport