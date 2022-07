Inter valuta possibili alternative a Bremer: anche Skriniar tra queste – CdS

L’Inter da ieri hanno realizzato di poter perdere seriamente Gleison Bremer e per questo hanno cominciato ad analizzare diversi profili diversi. Anche Milan Skriniar tra questi.

LE ALTERNATIVE – L’Inter dopo aver presentato un’offerta ufficiale al Torino per Gleison Bremer, ha cominciato a valutare le possibili alternative qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine. Tra questi anche la possibilità di tenere Milan Skriniar. Piace anche Kim Min-jae, sud coreano del Fenerbahce che piace tanto al Napoli. Questa paradossalmente sarebbe la strada più facile per averlo, pagando la clausola di 20 milioni per ottenere il ragazzo. Occhio pure a Manuel Akanji, all’ultimo anno di contratto con il Borussia Dortmund, e a Nikola Milenkovic, ma i rapporti tesi tra le due società potrebbe influire.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti