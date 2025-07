Inter, va bene gli acquisti ma ora serve sfoltire: da Asllani a Taremi il nodo esuberi – TS

Dopo settimane di lavoro in entrata, con l’affare Lookman ormai in fase avanzata, in casa Inter è giunto il momento di dedicarsi con decisione al capitolo cessioni. La dirigenza, con Piero Ausilio e Dario Baccin in prima linea, ha ora l’urgenza di alleggerire una rosa numericamente troppo ampia per le esigenze del nuovo tecnico Cristian Chivu.

ESUBERI – Il cambio modulo verso il 3-4-2-1 impone anche una revisione funzionale dell’organico, che al momento presenta diverse caselle ridondanti, soprattutto in mediana. Uno dei nomi in uscita è Kristjan Asllani, ormai fuori dai piani tecnici nerazzurri. Il centrocampista albanese ha già rifiutato la corte del Betis Siviglia, manifestando la volontà di restare in Serie A. Una condizione che complica il lavoro della dirigenza, chiamata a monetizzare dopo averlo messo ufficialmente sul mercato. La situazione è simile anche per Piotr Zielinski, che dopo essere arrivato a parametro zero dal Napoli, potrebbe non rientrare pienamente nei meccanismi pensati da Chivu. Se sul piano contabile il suo arrivo gratuito rappresenta un vantaggio, sul fronte sportivo la difficoltà è trovare un acquirente disposto ad assorbirne l’ingaggio e rilanciarlo dopo un’annata in calo.

ALTRE OPERAZIONI – Nel frattempo, in attacco, Mehdi Taremi è sempre più vicino all’addio. Il centravanti iraniano, reduce da un periodo prolungato in patria, ha espresso il desiderio di trasferirsi in Premier League. Fulham, West Ham e Nottingham Forest hanno mostrato interesse, ma non è ancora arrivata l’offerta giusta per chiudere. Parallelamente, la rosa nerazzurra rimane scoperta nel ruolo di mediano. L’idea è individuare un giocatore d’ordine, in grado di alternarsi con Barella e Calhanoglu, e garantire copertura nei momenti chiave. Con l’uscita di Asllani e la posizione incerta di Zielinski, l’arrivo di un nuovo centrocampista diventa una priorità tecnica.