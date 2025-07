Inter, tra possibili uscite e obiettivi nel mirino: sul mercato ballano 5 nomi! – Sky

Il mercato estivo entra nel vivo e vede l’Inter coinvolta. Tante situazioni aperte inducono a valutazioni: tra possibili entrate ed uscite sono cinque, in tutto, i nomi più caldi.

MISTERI E CERTEZZE – Il mercato estivo è appena iniziato e tanto è ancora da decidere e scrivere. L’Inter ha già piazzato tre colpi, ultimo quello di Ange-Yoan Bonny per cui manca solo l’ufficialità, ma potrebbe dover intervenire nuovamente. Molto delle future entrate dipenderà da ciò che accadrà al varco uscite. Tante situazioni sono ancora avvolte nel mistero, mentre gli interessi nerazzurri sono piuttosto noti agli esperti di trattative. Luca Marchetti, al volgere del 3 luglio, ha fatto un resoconto giornaliero sul quadro di mercato riguardante l’Inter.

Mercato Inter: il punto sulle possibili entrate ed uscite

IL QUADRO – Le situazioni più calde dell’Inter ruotano tutte intorno al centrocampo. Dal ‘caso Calhanoglu’ scoppiato subito dopo l’eliminazione al Mondiale per Club dei nerazzurri, alla corte dell’Atletico Madrid per Davide Frattesi, passando per i rumors sull‘interesse del Barcellona per Denzel Dumfries. Questi sono i tre nomi attualmente coinvolti sul mercato, anche se nulla di concreto è accaduto. Per quanto riguarda Calhanoglu, infatti, sono ancora in corso dei ragionamenti dell’Inter, che potrebbe aspettarsi nuove mosse da parte del diretto interessato. Da parte del Barcellona, invece, il club nerazzurro non ha ancora ricevuto alcun contatto in merito a Dumfries, che è vincolato da una clausola di 25 milioni di euro. In entrata, invece? Tutto dipende, ovviamente, da chi e se lascerà vacante il posto a centrocampo. Di certo c’è il duraturo interesse dell’Inter per Ederson, il brasiliano dell’Atalanta, e quello più recente per Richard Rios, il classe 2000 colombiano del Palmeiras.