Inter, in uscita tre giocatori: due verso l’estero, uno ancora in Serie A − Sky

L’Inter pensa anche al mercato in uscita, con tre esuberi pronti a partire. Due di questi sono destinati al trasferimento all’estero, mentre un giocatore dovrebbe rimanere in Italia

MERCATO − Nonostante la grande vittoria contro il Verona per 1-3 (vedi top/flop), l’Inter pensa sempre al mercato. In entrata, con l’arrivo di Joaquin Correa, i nerazzurri non faranno più acquisti, mentre faranno qualcosa in uscita. Come riporta Gianluca Di Marzio sul finale di “Speciale Calciomercato” su Sky Sport, si trasferiranno da Milano tre giocatori. Valentino Lazaro dovrebbe andare verso il Benfica ma sul giocatore c’è anche il Borussia Dortmund. Quanto a Lucien Agoumé, è molto vicino al Brest; mentre Eddie Salcedo sarà destinato al Genoa