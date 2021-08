Inter, in uscita c’è Pinamonti. Sul giocatore, non solo l’Empoli

Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Sul giocatore oltre all’Empoli in pressing, ci sono altri due club di Serie A. Il giocatore, ad oggi, è il quarto attaccante in casa nerazzurra

IN USCITA − L’Inter, oltre a rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Romelu Lukaku, dovrà anche cedere tutti quei giocatori poco centrali nel progetto di Simone Inzaghi. Tra questi rientra Andrea Pinamonti, cercato costantemente dall’Empoli. Come riporta il “Corriere dello Sport”, oltre al club toscano sul giocatore ci sono anche Verona e Sampdoria. La squadra blucerchiata, però, è più defilata rispetto alle altre pretendenti. Pinamonti, nell’ultimo anno con Antonio Conte in panchina, ha totalizzato 10 presenze, condite da una sola rete.