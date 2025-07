L’Inter Under-23 prende forma: una punta in arrivo e dalla Primavera… – TS

Continua a svilupparsi il progetto dell’Inter Under-23. In cantiere una serie di colpi per la rosa della seconda squadra nerazzurra: due possibili innesti dalla Primavera.

AL VIA – Di ieri l’annuncio della nascita dell’Inter Under-23. Il progetto della seconda squadra nerazzurra, in cantiere ormai da tempo, ha finalmente visto la luce. Adesso aspetta solo di debuttare ufficialmente nel campionato di Serie C. La formazione, che sarà allenata da Stefano Vecchi e ora impegnata nel ritiro estivo a Riscone di Brunico, giocherà le sue partite all’U-Power Stadium di Monza. In attesa di scoprire il girone della Lega Pro in cui verrà inserita la squadra e il calendario di Serie C a lei destinato, l’Inter Under-23 inizia a prendere forma.

Inter U-23

IL PUZZLE – Sono già stati messi a segno i primi colpi di mercato e altri sono in arriva. Come informa Tutto Sport, infatti, il dirigente Dario Baccin si è già assicurato un calciatore esperto come Prestia per la difesa dell’Inter Under-23. Inoltre, arriverà anche l’ex calciatore del Sassuolo, Cinquegrano. Per quanto riguarda l’attacco, è Stuckler (della Cremonese) la punta su cui hanno deciso di investire i nerazzurri. Occhi puntati, poi, su due giocatori già noti nell’ambito della Primavera: Topalovic e Cocchi. Quest’ultimo, se non dovesse partire per un esperienza all’estero o in Serie B, è destinato a fare il salto in seconda squadra insieme al giovane classe 2006 Luka.