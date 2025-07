Inter Under 23, scelto il vice di Calligaris: acquisto per la porta – SI

ACQUISTI PER VECCHI – Su Viale della Liberazione sono giorni abbastanza caldi, tra la Prima e la seconda squadra. Nelle prossime ore, per quanto riguarda l’Inter Under 23, mister Vecchi presto firmerà il suo nuovo contratto con il club nerazzurro. Per lui si tratterà di un ritorno a casa, dopo aver guidato la Primavera nerazzurra e allo stesso la prima squadra per poche giornate. A proposito di ciò, la dirigenza vuole preparargli una squadra importante. Da Lucas Scarlato a Giuseppe Prestia, Marotta e Ausilio vorrebbero creare un progetto contraddistinto da giovani e giocatori di esperienza. Ma non ci si fermerà più. Gianluigi Longari, esperto di calciomercato per Sportitalia, si è espresso in questo modo su un nuovo acquisto: «Inter U23 per la porta scelto Riccardo Melgrati come vice Calligaris. Accordo annuale con opzione». Melgrati, 31 anni, darà esperienza all’Inter in quanto conosce anche molto bene il campionato di Serie C. In tal modo, potrà aiutare Alessandro Calligaris a crescere ulteriormente. Il portiere della Primavera prenderà le redini della porta dell’under 23, che presto giocherà in Serie C.