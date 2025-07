Inter Under-23, in arrivo un altro acquisto! L’identikit

L’Inter non sta lavorando solo per la prima squadra, bensì anche per l’Under-23 che farà il suo esordio in Serie C. In arrivo un altro acquisto per Gianluca Di Marzio.

PREPARAZIONE – Stefano Vecchi e l’Inter Under-23 hanno iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Sarà la prima effettiva nel campionato di Lega Pro e ancora non ci conosce il girone dove giocheranno i nerazzurri. In realtà non è ancora ufficiale la partecipazione, sembra però ormai una pura formalità. Manca solamente la comunicazione e l’Under-23 sarà realtà al pari di Atalanta e Juventus. Il 25 luglio nasceranno i gironi, il 26 luglio verrà fatto il sorteggio del primo turno della Coppa Italia ed infine il 28 luglio saranno presentati i calendari.

Inter Under-23, continua la costruzione!

NUOVO ACQUISTO – Riccardo Melgrati e Giuseppe Prestia sono stati i primi due volti nuovi, visti già nella sede di viale della Liberazione. Il prossimo sarà Simone Cinquegrano, terzino classe 2004 di proprietà del Sassuolo. La formula del trasferimento è prestito con diritto di riscatto. Il giovane difensore ha già giocato nella categoria e ha fatto il suo esordio lo scorso anno con il Rimini. Ha vinto da protagonista con 38 presenze la Coppa Italia di Serie C.