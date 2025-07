Inter Under-23, è fatta per il primo colpo! Un’attesa per l’ufficialità – Sky

L’Inter Under-23 inizia a prendere forma. Il club nerazzurro ha già messo a segno il primo colpo di mercato per la seconda squadra. Per l’ufficialità, però, bisognerà necessariamente attendere.

IN FASE DI DEFINIZIONE – La dirigenza nerazzurra è al lavoro e non solo per la Prima Squadra. Il progetto dell’Inter Under-23, infatti, è in fase di definizione, in vista del primissimo esordio che avverrà direttamente in Serie C. La seconda squadra, che verrà allenata da Stefano Vecchi, inizia a prendere forma. Secondo gli aggiornamenti lanciati da Gianluca Di Marzio, infatti, il primo colpo nerazzurro è già stato messo in cassa forte.

Inter Under-23, arriva il primo giocatore: ecco chi e quando è prevista l’ufficialità

LE TEMPISTICHE – Si tratta di Giuseppe Prestia, difensore centrale classe 1993 del Cesena. L’Inter Under-23 ha già bloccato il giocatore ma deve aspettare per poter rendere ufficiale l’operazione. L’attesa per la firma sul contratto di Prestia potrà esserci quando arriverà l’ufficialità dell’ammissione della seconda squadra nerazzurra in Lega Pro, ovvero intorno al 24 luglio. Intanto, si sa che il primo colpo di mercato è un profilo d’esperienza e affidabile, considerando il suo ruolo di capitano al Cesena. Prestia sarà il primo di tanti nomi nuovi che approderanno a Milano per inizia la nuova e storia esperienza con la seconda squadra nerazzurra. Molti, infatti, i rumors che riguardano altri giovani calciatori.