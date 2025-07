Inter Under 23, arriva Prestia in difesa! Duo centrale over 30 – TS

Si lavora anche al mercato dell’Inter Under 23, che dalla prossima settimana inizierà i suoi allenamenti in vista della prossima stagione in Serie C. Oggi dovrebbe firmare il proprio contratto Giuseppe Prestia, 31 anni. E potrebbe fare coppia con un altro coetaneo.

ACQUISTI – L’Inter Under 23 piano piano sta prendendo forma. La firma dell’allenatore Stefano Vecchi arriverà a breve, così come il suo annuncio ufficiale. Il club nerazzurro sta lavorando anche nella composizione della rosa che per la prima volta andrà a giocare il campionato di Serie C. Come già raccontato in esclusiva, il progetto nerazzurro sarà un mix di giovani di talento e di prospettiva, ma anche di gente esperta che conosca appunto quel tipo di campionato. Ecco perché oggi firmerà un biennale Giuseppe Prestia. L’ex capitano del Cesena, 31 anni, ha deciso di passare all’Inter U23, anziché seguire i compagni per il ritiro estivo nel ritiro di Acquapartita.

ESPERIENZA – Ma Prestia potrebbe non essere l’unico difensore veterano dell’Inter U23. Come riferisce Tuttosport, quest’ultimo potrebbe fare coppia con Alex Redolfi, altro difensore 31enne in uscita però dal Mantova. Tra i giovani, invece, pronti a firmare per la seconda squadra dell’Inter c’è l’argentino Lucas Scarlato, di cui si parla un gran bene (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino