Inter, una poltrona per tre: si lavora al post Skriniar. Non solo Becao − CdS

L’Inter lavora sul post Milan Skriniar, ormai promesso sposo del PSG. Non c’è solo Rodrigo Becao (vedi articolo). Ma il perimetro si allarga anche attorno ad altri due nomi

LE ALTERNATIVE − Alla fine chi la spunterà? In casa Inter si lavora già per il post Skriniar. La scelta del difensore slovacco di non rinnovare e partire in direzione PSG obbliga il club nerazzurro a guardarsi subito altrove. Da qui in estate, ci sarà il tempo necessario per sondare tutti i profili. Oltre a quello del brasiliano Becao, ci sono altri due nomi opzionabili: Tiago Djalò e Benjamin Pavard. Il primo è in scadenza dal Lille nel 2024. Lui rappresenta il futuro a lungo termine, essendo un classe 2000. Dall’altro lato, c’è però l’esperienza e la caratura internazionale del campione del mondo francese. Pavard, anche lui in scadenza fra un anno, resta l’obiettivo più ambito. Ci sono due ostacoli: il suo ingaggio, cinque milioni di euro, e il Bayern Monaco. Nelle ultime settimane infatti si è registrato un avvicinamento tra le parti per un possibile rinnovo di contratto.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia