Inter, un tesoro dai prestiti: 5 +2 possono portare soldi freschi in cassa – TS

L’Inter prova a vedere a quali giocatori può fare a meno per la prossima stagione, fra quelli… non in rosa. Tuttosport ne trova fino a sette, dei vari prestiti non solo in Serie A, con cui fare cassa.

USCITE EXTRA – L’Inter ha diversi giocatori in giro per l’Europa (vedi articolo) sui quali a fine stagione dovrà decidere cosa fare. Stando a Tuttosport Piero Ausilio e Dario Baccin cercano un tesoretto proprio dai prestiti, provando a ricavare qualcosa da chi non è al momento in rosa. I nomi fatti sono quelli di Stefano Sensi, ora in prestito alla Sampdoria, Dalbert Henrique (Cagliari), Andrea Pinamonti (Empoli) e Valentino Lazaro (Benfica), più Sebastiano Esposito che è tornato a segnare al Basilea. Quest’ultimo figura nella lista “giovani” dell’Inter, dove ci sono altri due da monitorare: Lucien Agoumé e Martin Satriano, entrambi al Brest. Di loro, però, l’Inter si priverà solo in caso di offerte importanti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



