Inter, un terzo della rosa in discussione. Conte e Marotta valutano – GdS

Inter, un terzo della rosa in discussione. Conte e Marotta valutano

“La Gazzetta dello Sport” analizza il momento negativo dell’Inter, dopo la sconfitta col Bologna, e la rosa nerazzurra da stravolgere al termine della stagione. Conte e Marotta preparano cambiamenti in massa

REALISMO – Le valutazioni più importanti si faranno al termine del campionato. E questo, secondo “La Gazzetta dello Sport”, “vale come filo rosso che lega tutte le operazioni”. Il quotidiano milanese sottolinea che Antonio Conte, lo scorso anno, non ha potuto operare un restyling convinto dell sua Inter. Nel ritiro di Lugano, con tutte le difficoltà di quel periodo, non è stato possibile portare a compimento una rivoluzione completa. C’erano diversi casi spinosi da risolvere. Adesso, però, la situazione è totalmente diversa. Il tecnico ha preso contatto con tutto l’ambiente Inter che lo circonda. Non nasconde il grande impegno profuso dai suoi ragazzi, ma sa che l’Inter di oggi non è in grado di giocarsi lo scudetto con la Juventus.

ALTERNATIVE FLOP – Questa evidenza è saltata fuori soprattutto quando il calendario ha cominciato ad infittirsi,con partite ogni 72-96 ore, e il ricorso alla panchina è diventato obbligato per chiunque. Secondo la rosea, è soprattutto qui che l’Inter paga dazio rispetto alla squadra di Maurizio Sarri. Le alternative dei nerazzurri semplicemente non sono all’altezza.

DIETRO – Quello che attende Piero Ausilio e Giuseppe Marotta non sarà un lavoro semplice. L’epurazione abbraccerà un parco di giocatori ben nutrito e definito. “Diego Godin è ormai un caso acclarato. Giocherà probabilmente giovedì a Verona causa squalifiche altrui, ma è l’ultima scelta del reparto difensivo, scavalcato anche da Andrea Ranocchia“. Ci sarà tuttavia bisogno di trovare qualcuno disposto ad accollarsi il suo pesante ingaggio. Per quanto riguarda le fasce, l’arrivo di Achraf Hakimi dovrebbe spingere Victor Moses verso il ritorno al Chelsea; verrà preso un titolare sulla corsia mancina (Emerson Palmieri?) che si giocherà il posto con Ashley Young. Cristiano Biraghi fuori dal progetto così come Kwadwo Asamoah: il ginocchio continua a dargli noie.

IN MEZZO – La rivoluzione dovrebbe coinvolgere anche le gerarchie in porta. Conte vuole un secondo “all’altezza”: tornerà Ionut Radu, dietro Samir Handanovic. Daniele Padelli resterà come terza scelta. Centrocampo coinvolto a cascata: si tratta forse del reparto che va riassortito più di tutti. Roberto Gagliardini è ora condannato dagli episodi, ma il suo rendimento non ha mai convinto. Tuttavia, Antonio Conte lo considera un passettino avanti rispetto a Matias Vecino: quest’ultimo è (come a gennaio) vicino all’addio. “Il migliore in quel reparto – scrive “La Gazzetta” – si è rivelato Borja Valero, che va in scadenza“. Probabilmente arriverà Sandro Tonali e c’è da definire la situazione di Radja Nainggolan. Lo spazio per un altro arrivo c’è: Arturo Vidal?

DAVANTI – Chiosa finale sul reparto offensivo. Qui, le certezze latitano. Lautaro Martinez non è sereno e il suo atteggiamento col Bologna ne è la dimostrazione. “L’Inter ha bisogno di risolvere una volta per tutte l’enigma“. Sebastiano Esposito ieri ha rivisto il campo. Firmerà il rinnovo, ma non è lui la quarta punta di cui ha bisogno l’Inter per inseguire lo scudetto: il suo destino è in prestito. Praticamente un terzo della rosa è in discussione, al momento. Ma per alzare l’asticella delle ambizioni, un esame di coscienza pare un percorso inevitabile.

