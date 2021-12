Inter, un esterno e un centrocampista a gennaio? Gli obiettivi (in un caso)

L’Inter potrebbe intervenire nel corso della sessione di mercato invernale con l’arrivo di un esterno di sinistra e un centrocampista (ma in un solo caso).

MERCATO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel caso in cui l’Inter trovi nuove sistemazioni per Aleksandar Kolarov, Stefano Sensi e Matias Vecino il mercato nerazzurro si potrebbe animare. Per ora sembrerebbe improbabile una partenza in prestito per Sensi. Mentre diverso sarebbe il discorso per Kolarov, ma non ci sarebbero per ora richieste concrete. Su Vecino ci sarebbe il Cagliari e sarebbero arrivati sondaggi da parte di altri due club di Serie A e dalla Premier.

OBIETTIVI – Qualora almeno una di queste ipotesi si concretizzassero, l’Inter punterebbe ad un esterno di sinistra (in questo caso Simone Inzaghi vorrebbe un sostituto di Ivan Perisic, visto che Federico Dimarco un’ottima alternativa come terzo centrale difensivo) e un centrocampista.

NOMI – Come esterno di sinistra, il club nerazzurro avrebbe sul tavolo i nomi di Lucas Digne dell’Everton e di Mohamed Fares della Lazio. Come centrocampista, salve possibili new entry, il prescelto resterebbe Nahitan Nandez del Cagliari.

