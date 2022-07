Inter, un difensore al posto di Ranocchia va preso. I nomi sul tavolo – CdS

L’Inter ha perso, in questo calciomercato complice anche il contratto andato in scadenza, Andrea Ranocchia. Il difensore centrale è ora al Monza e numericamente, i nerazzurri devono sostituirlo.

SOSTITUZIONE – Fuori un difensore, dentro un difensore. E’ questo il ragionamento dei dirigenti dell’Inter di comune accordo con Simone Inzaghi. Dunque: fuori Ranocchia, dentro un difensore…ma con un occhio alle spese. Se infatti l’Inter, come spiega il Corriere dello Sport, con l’eventuale cessione di Skriniar si sarebbe gettata a capofitto su Bremer e Milenkovic, ora le cose sono cambiate. Skriniar va verso la permanenza e dunque, l’esborso per l’altro difensore mancante, non potrà essere esorbitante. Milenkovic e Akanji, due nomi che piacciono, costano nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. L’Inter come si muoverà? Cercando qualche profilo low cost, magari giovane, da inserire in organico e far crescere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno