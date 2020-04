Inter, un colpo a centrocampo. Spazio per sei: anche Vecino sul mercato? – TS

Condividi questo articolo

L’Inter, secondo quanto riportato da “Tuttosport” farà un colpo a centrocampo, ma ci sarà spazio solo per sei giocatori. Con Borja Valero in scadenza di contratto, quale futuro per Matìas Vecino?

FUTURO VECINO – L’Inter in vista della prossima sessione di mercato cercherà di acquistare in particolare un centrocampista di gamba e capace di andare anche al gol. Al momento solo quattro sono i giocatori sicuri della permanenza: Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Christian Eriksen e Stefano Sensi. Dato che i centrocampisti dovrebbero essere sei, con l’addio certo di Borja Valero al termine della stagione (scadenza di contratto) e un rinforzo in arrivo dal mercato, solo uno tra Gagliardini (che interessa al Torino) e Vecino verrà confermato. L’uruguaiano già a gennaio era stato vicino alla cessione. Ha mercato soprattutto in Premier League, e l’Inter potrebbe incassare ben 20 milioni dalla sua cessione.

Fonte: Tuttosport