Inter, un big rischia. E occhio ai nomi nuovi Barella e Dumfries – CdS

L’Inter lavora sul mercato per piazzare i colpi giusti e rinforzarsi. La politica del club però, quella dell’autofinanziamento, è chiara e per questo almeno un big è a rischio cessione.

NOMI – Chi rischia di più? Se il nome caldo per lasciare l’Inter era stato quello di Alessandro Bastoni, la volontà del giocatore sembra essere forte (vedi articolo). Se non dovesse essere lui dunque l’attenzione andrebbe su altri calciatori della rosa. Lautaro Martinez è sicuramente il pezzo pregiato, ma vale davvero la pena privarsi dell’attaccante migliore nonché centravanti dell’Argentina? Dunque, se nessuno dei due (più Skriniar che giura amore eterno) vuole andarsene, c’è da virare su altri nomi da sacrificare. E questi nomi, secondo il Corriere dello Sport, sono Denzel Dumfries e Nicolò Barella. Al momento di concreto non c’è nulla, ma l’Inter, in caso di offerte, ascolterebbe volentieri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno