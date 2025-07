Inter, un attaccante della Primavera nel mirino del Modena – Sky

Continua a crescere l’interesse intorno ai calciatori dell’Inter Primavera. I campioncini d’Italia si sono messi in mostra nell’ultimo torneo di categoria, tanto da richiamare l’attenzione di alcune big di Serie B.

INTERESSE – Come raccolto dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Modena, club di Serie B, ha messo nel mirino anche Matteo Spinaccé, attaccante dell’Inter Primavera che si è messo in mostra nel corso dell’ultimo campionato di categoria. Il giovane attaccante nerazzurro resta sotto osservazione dal club emiliano Allo stesso tempo il giovane è stato già promosso nell’Under 23 dell’Inter in Serie C.