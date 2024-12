Inter, un altro nome dalla Serie A per la difesa. Le soluzioni – TS

Non c’è solo Jaka Bijol tra i candidati per la difesa dell’Inter della prossima stagione. C’è un altro nome dalla Serie A e la dirigenza si muove per il futuro, Tuttosport dà i dettagli.

NOVITÀ – Jaka Bijol è il candidato numero uno per la difesa dell’Inter. Le condizioni favoriscono l’operazione con l’Udinese, cosa che non succede invece con l’altro giocatore seguito dalla dirigenza. La società sta monitorando attentamente Pietro Comuzzo, il difensore della Fiorentina e gioiello della squadra di Raffaele Palladino. Sarà difficilissimo intavolare una trattativa con il presidente Rocco Commisso, ma per il classe 2005 si potrebbe fare un’eccezione a livello economico.

Inter, la situazione in difesa richiede un intervento!

SITUAZIONE – Stefan de Vrij ha un contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato, Francesco Acerbi ha rinnovato fino al 2026 ma le sue condizioni fisiche non convincono. La pubalgia operata in estate, i due problemi muscolari di inizio stagione con l’Inter. Tutto questo è un velo oscuro sul futuro dell’ex Lazio, che non sembra più affidabile come accadeva nel passato. Oltre a Comuzzo e Bijol i candidati per la difesa sono Bertola dello Spezia e protagonista con l’Italia Under-21 o Marco Di Cesare del Racing Club. Baccin è in viaggio per l’Argentina per osservare il calciatore.

fonte: Tuttosport – Federico Masini