Inter, un addio per far quadrare i conti: due giocatori cercati da top club – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, un addio in casa Inter potrebbe essere inevitabile per far quadrare i conti del club.

UN ADDIO – A prescindere dall’esito dell’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte, le linee guida dettate dal presidente dell’Inter sono ben precise. L’ideale, ovviamente, sarebbe quello di liberarsi di quei giocatori con il rapporto tra ingaggio e incidenza ritenuto troppo elevato (basti pensare ai vari Alexis Sanchez, Arturo Vidal etc.) in realtà però, come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, i giocatori più corteggiati sarebbero proprio quelli ritenuti “titolarissimi”. Basti pensare per esempio ad Alessandro Bastoni, cercato dal Manchester City, in pressing su Romelu Lukaku anche se adesso l’attenzione sembrerebbe essersi spostata su Harry Kane. Passando in Spagna anche il Real Madrid sarebbe interessato a Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua