Inter, ultimo giorno di mercato, attesi almeno 4 annunci ufficiali (in uscita)

Ultimo giorno di mercato in Italia e non solo. L’Inter non dovrebbe essere attiva in entrata, ma in uscita sono almeno quattro gli annunci ufficiali attesi in giornata. Ecco quali.

ULTIME ORE – Alle 20 stop al calciomercato in Italia. I club di Serie A, come spesso accade, stanno chiudendo diverse trattative all’ultimo, ma l’Inter sembra aver fatto tutto per tempo. I nerazzurri non dovrebbero essere protagonisti sul fronte nuovi acquisti: l’unica pista può essere Nahitan Nandez del Cagliari, ma servirebbe la cessione di uno tra Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Matias Vecino e Arturo Vidal. Nessuno di questi appare pronto a partire e, nonostante l’ultimo giorno possa succedere di tutto, sembra uno scenario ormai troppo complicato. In uscita, però, ci sono diversi giocatori che devono essere solo ufficializzati oppure ancora piazzati. Ecco di chi si tratta e cosa può succedere.

SALUTI CERTI – L’Inter oggi ufficializzerà la cessione di Valentino Lazaro al Benfica, già da ieri in Portogallo (vedi articolo). Per lui prestito con obbligo di riscatto, quindi è un addio anticipato. Poi c’è Lucien Agoumé, per il quale serve il rinnovo di contratto (in scadenza fra dieci mesi esatti) prima di un nuovo prestito. La squadra favorita per aggiudicarselo è il Brest, in Ligue 1 (ha tempo sino alle 24). Uno dei più richiesti in casa Inter è Eddie Salcedo, che ha varie proposte dall’Italia ma pure dall’estero. Per lui attese novità in queste ore visto che, con Alexis Sanchez che è rimasto, lo spazio non c’è ed è meglio che vada a fare esperienza. Stesso discorso per Facundo Colidio, lui ai margini del gruppo. Poi ci sono altri giocatori dell’Inter, “minori”, come Étienne Kinkoue (Olympiakos), Mattia Mirarchi, Georgios Vagiannidis ed Edoardo Vergani (Salernitana). Per l’Inter, dunque, ultimo giorno di mercato con tante operazioni da fare ma tutte in uscita.