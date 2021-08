Inter, ultime due ore di calciomercato estivo: mancano ancora alcuni annunci

Inter al lavoro come tutti i club in queste ultimissime ore di calciomercato, anche se il più è fatto. In casa nerazzurra si stanno definendo le ultime operazioni. Solo minori, a quanto pare. E mancano ancora gli ultimi annunci ufficiali

ULTIMI 120 MINUTI – Le operazioni sono ormai state definite. O quasi. A due ore esatte dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, l’Inter non ha ancora annunciato alcuni affari. In uscita, ovviamente. Si tratta di Georgios Vagiannidis (Panathinaikos) ed Eddie Salcedo (Cagliari?). Poi c’è Facundo Colidio, che ancora non si sa dove andrà. Questi gli annunci attesi, ma non solo. E in entrata? Il mercato dell’Inter è stato dichiarato “chiuso” dallo stesso Beppe Marotta, ma intanto tutti i club si stanno muovendo alla ricerca del colpo a sorpresa last minute. Anche in Italia… Mancano esattamente 120 minuti alla chiusura del calciomercato in Italia, a partire da ora.