Inter, ultima settimana di fuoco per le uscite: per Correa il lavoro più arduo – TS

L’Inter, dopo aver concluso l’acquisto di Tomas Palacios dal Talleres, concentrerà i suoi sforzi sul calciomercato in uscita: Joaquin Correa la pedina più difficile da piazzare.

ULTIMI SFORZI – L’Inter proverà, nell’ultima settimana di calciomercato, a trovare un acquirente disposto ad acquistare Joaquin Correa a titolo definitivo. L’argentino non rappresenta una delle 4 punte su cui mister Simone Inzaghi ha sin qui puntato nei primi due incontri della stagione di Serie A. Infatti, il classe 1994 non ha disputato nemmeno un minuto né nella sfida esterna contro il Genoa né nella gara casalinga contro il Lecce. Un segnale di come, nonostante le parole espresse pubblicamente, lo stesso tecnico piacentino sia disponibile a privarsene nei prossimi giorni.

Correa e non solo: Inter al lavoro per le ultime cessioni!

LA SITUAZIONE – L’Inter è impegnata anche sul fronte delle altre due cessioni che i nerazzurri hanno in programma per la settimana finale del calciomercato estivo. Nello specifico, i meneghini stanno lavorando per i trasferimenti di Alessandro Fontanarosa alla Reggiana, solo sulla base di un prestito, e di Eddy Salcedo. Questi ultimi due casi differiscono da quello di Correa per un motivo sostanziale: l’Inter potrebbe anche decidere di far restare l’argentino in rosa, facendolo agire proprio da quinta punta fino al mese di gennaio. In attesa di una cessione definitiva nella sessione invernale di calciomercato.

Fonte: Stefano Masini – TuttoSport