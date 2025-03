Inter-Udinese, due giocatori di Runjaic osservati speciali a San Siro

Domenica a San Siro l’Inter riceverà l’Udinese. Due giocatori di Runjaic sono da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra e potrebbero diventare degli obiettivi per il mercato estivo.

LA PARTITA – il campionato dell’Inter riparte questa domenica contro un’avversario ostico come l’Udinese di Kosta Runjaic. La squadra di Kosta Runjaric, che occupa il 10 ° posto in classifica, è una delle rivelazioni della stagione di Serie A. I nerazzurri avranno davanti una squadra insidiosa, strutturata e molto fisica, con cui sarò difficile primeggiare sui duelli e sui calci piazzati. La fiducia in casa Inter, è data dai precedenti di Simone Inzaghi: l’Udinese è la squadra che ha battuto più volte nella sua carriera da allenatore (15 successi in 18 incontri, una media punti di 2.56). Nelle file bianconere ci sono due giocatori che interessano parecchio alla dirigenza nerazzurra: Jaka Bijol e Lorenzo Lucca.

Inter-Udinese, Bijol e Lucca profili seguiti per la prossima stagione

IL MERCATO – Con il subentro a pieno regime di Oaktree, le strategie di mercato dell’Inter sono cambiate. Se prima la dirigenza nerazzurra prediligeva profili esperti come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski per rinforzare la rosa, adesso le strategie sul mercato sono cambiate. La proprietà americana richiede acquisti mirati, possibilmente giovani che possano aumentare di valore. Secondo quando raccolto da Sport Mediaset, tra i giocatori che rientrano in questi parametri rientrano Jaka Bijol e Lorenzo Lucca, prossimi avversari dell’Inter. La dirigenza interista avrà modo di osservarli da vicino.

I PROFILI – Jaka Bijol, difensore centrale roccioso di 26 anni, alla terza stagione in Friuli, ha le caratteristiche giuste per sostituire uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, il cui futuro resta in bilico. Mentre Lorenzo Lucca, attaccante di 25 anni è al secondo anno a Udine dopo l’esperienza infelice all’Ajax. Con i bianconeri ha trovato continuità e gol: 8 gol nello scorso campionato, è già a quota 10 in questa stagione. Potrebbe essere il cambio di “peso” adatto per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma occhio alla concorrenza: tante squadre in Italia lo seguono con interesse.