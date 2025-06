Inter U23, un obiettivo a 0 nel mirino: è sfida con l’Atalanta!

L’Inter U23 prepara uno dei primi colpi, in vista del debutto in Serie C. Nel mirino della seconda squadra nerazzurra c’è un giovane calciatore, su cui ha messo gli occhi anche l’Atalanta.

NUOVO OBIETTIVO – Procede a gonfie vele l’organizzazione del nuovo progetto U23 dell’Inter. Dopo la notizia dell’esordio della nuovissima seconda squadra nerazzurra la prossima stagione, nel campionato di Serie C, e della scelta dell’allenatore, si inizia a parlare anche di mercato. In questo scenario, spunta un nome che interessa particolarmente al club interista, pronto ad iniziare una sfida con un’altra squadra italiana, pur di riuscire ad ottenerlo a parametro zero.

Atalanta e Inter U23 mettono Sergej Levak nel mirino: ecco di chi si tratta

IL PROFILO – Il nome del calciatore in questione, su cui da maggiori informazioni Gianluca Di Marzio, è Sergej Levak. Il centrocampista croato, classe 2006, è uno dei gioielli della Roma Primavera. Nella stagione appena conclusasi, infatti, il calciatore ha messo a segno 7 gol, firmando 4 assist. L’Inter U23 non è la sola ad aver messo gli occhi su di lui, perché c’è anche la seconda squadra dell’Atalanta ad essere particolarmente interessata. E, sullo sfondo, compare anche il Genoa in Serie A. Levak, infatti, potrebbe essere un’ottima occasione di mercato in prospettiva, considerando che si libererà dalla Roma a parametro zero. Secondo il giornalista esperto di mercato, il piano per il giovane croato consiste in un ritiro con la Prima Squadra, per poi inserirsi nel contesto dell’U23 prima del grande salto tra i grandi.