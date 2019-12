Inter, tutto su Emerson Palmieri: pronta l’offerta, Juventus in agguato?

L’Inter è a caccia di un esterno sinistro. La dirigenza nerazzurra si guarda intorno, alla ricerca di un’occasione di mercato che possa essere conveniente. L’Independent, portale inglese, sottolinea l’interesse concreto dei nerazzurri per Emerson Palmieri, esterno sinistro di proprietà del Chelsea. Sullo sfondo c’è sempre la Juventus, per un’altra sfida di mercato.

CACCIA ALL’ESTERNO – L’Inter è sul mercato alla ricerca di un esterno sinistro, vista la lunga degenza di Kwadwo Asamoah. Secondo quanto riportato dall’Independent, i nerazzurri avrebbero puntato Emerson Palmieri, esterno sinistro di proprietà del Chelsea. Per strappare l’italo-brasiliano alla squadra londinese, l’Inter sarebbe pronta a versare circa 25 milioni di sterline nelle casse dei Blues. Va detto che l’Inter ha già messo nel mirino Marcos Alonso, per il quale lo stesso Chelsea ha sparato una valutazione importante. Ecco perché il club potrebbe cambiare obiettivo, pur rimanendo nel giardino londinese. Il portale britannico, inoltre, riferisce di un’interesse per il calciatore anche da parte della Juventus, con la squadra di Antonio Conte che resta al momento favorita. Dopo quello per Dejan Kulusevski (QUI le ultime sullo svedese), potrebbe andare in scena l’ennesimo duello di mercato fra due squadre alla ricerca dei rinforzi giusti per lo scudetto.

Fonte: independent.co.uk