Inter, tutto da rifare: Tottenham-Vicario vicini alla chiusura − Sky

CHIUSURA VICINA − L’Inter deve riprogrammare i suoi piani. Perché in caso di addio di André Onana non ci sarà l’approdo di Guglielmo Vicario. Nonostante le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli (vedi QUI). Secondo Sky Sport, infatti, l’Empoli è vicino alla chiusura con il Tottenham per l’ambito portiere italiano. L’offerta ufficiale è di 19 milioni di euro più 1 di bonus. Sarà lui il nuovo difensore estremo del club inglese.