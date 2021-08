Inter, tutto il budget su Correa. Effetto domino con Insigne? – SM

Correa rimane uno dei grandi obiettivi dell’Inter per completare il reparto d’attacco dopo l’acquisto di Dzeko. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, i nerazzurri vogliono spendere il budget a disposizione sul laziale, innescando un reazione a catena che potrebbe portare Insigne a Roma, sponda biancoceleste.

COLPI IN CANNA – Joaquin Correa è molto legato a Simone Inzaghi e l’Inter, dopo l’acquisto di Edin Dzeko (vedi articolo), vuole regalare all’allenatore un secondo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno a disposizione un budget non molto corposo per il colpo conclusivo della loro campagna acquisti. La proprietà non ha infatti messo a disposizione dei dirigenti l’intera cifra incassata dalle cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma solamente un terzo. Con questa disponibilità economica l’Inter vorrebbe acquistare Correa, che vuole lasciare la Lazio. Secondo “Sport Mediaset”, la cessione dell’argentino potrebbe aprire uno spiraglio per Lorenzo Insigne al club biancoceleste allenato da Maurizio Sarri. Un effetto domino che potrebbe partire proprio dal prossimo attaccante dell’Inter.