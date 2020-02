Inter, tutti pazzi per Lautaro Martinez! Non solo il Barcellona sull’argentino

Inter, tutti pazzi per Lautaro Martinez! Non solo...

Si aggiunge una pretendente alla corsa per Lautaro Martinez. Inter praticamente circondata. Secondo Don Balón, infatti, non ci sarebbe solo il Barcellona sulle tracce del ‘Toro’. I dettagli di una situazione sempre più complessa

TUTTI MI VOGLIONO – Il nome di Lautaro Martinez è in cima ai taccuini delle migliori squadre d’Europa. Il Barcellona è uscito allo scoperto da qualche settimana (come vi abbiamo raccontato QUI), ma secondo il periodico catalano Don Balón, anche il Real Madrid lo starebbe seguendo con molta attenzione. Il destino del ‘Toro’ potrebbe incrociarsi con quello di un elemento ormai sgradito alla corte di Zinedine Zidane: Gareth Bale. Il tecnico francese, secondo il quotidiano iberico, non vede l’ora di sbarazzarsi del gallese e del suo oneroso stipendio e sarebbe ponto a metterlo sul piatto come contropartita per arrivare a Lautaro Martinez. Le merengues offrirebbero uno stipendio da almeno otto milioni all’argentino, che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo dei blancos.

MERCE DI SCAMBIO – In realtà, Lautaro Martinez non sarebbe il primo nome in cima alla lista dei desideri di Zidane. Il sogno proibito è Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, con Sadio Mané del Liverpool un gradino più sotto. Entrambi, tuttavia, militano in due club economicamente potenti che non sarà facile covincere. Ecco perché il Real Madrid potrebbe virare sul ‘Toro’, battendo sul tempo i rivali storici del Barcellona. La strategia sarebbe la stessa impostata dai catalani: abbassare o aggirare la clausola da 111 milioni di euro sfruttando qualche contropartita. Oltre a Gareth Bale, infatti, c’è anche James Rodriguez sulla lista dei partenti. Nome che potrebbe intrigare, e non poco, la dirigenza dell’Inter.

Fonte: donbalon.com – Jaime Navarro