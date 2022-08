Inter, tutti in fila per Casadei ma solo una ‘accontenterebbe’ la dirigenza – CdS

Tanti club sono sulle tracce del gioiello Casadei, ma solo un club è pronto a soddisfare le richieste dell’Inter. Ecco le ultime secondo il Corriere dello Sport.

TUTTI IN FILA – Il Nizza si è fatto sotto, ma Cesare Casadei preferisce il Chelsea. L’Inter e i Blues stanno dialogando per vedere se è possibile trovare un’intesa sulla valutazione del cartellino. Per Casadei c’è anche il Sassuolo, che garantirebbe la recompra anche attraverso un gentlemen agreement.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti