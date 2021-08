Inter, trovato l’erede di Lukaku? Accordo di massima raggiunto con Zapata

La caccia all’erede di Lukaku si è aperta. Il cerchio sembra stringersi attorno all’attaccante dell’Atalanta Zapata. Come riporta Alfredo Pedullà, l’Inter ha trovato l’accordo con il giocatore e il club orobico

ACCORDO − L’Inter accelera per trovare il sostituto di Romelu Lukaku. Si restringe la lista dei dirigenti nerazzurri, con Duvan Zapata, ormai considerata una priorità assoluta. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe diventare l’erede del belga, ormai in direzione Chelsea. Attenzione, però, anche alla pista Andrea Belotti. Questo il tweet di Alfredo Pedullà: «Zapata–Inter: accordo totale con agente e di massima con Atalanta. Giampiero Gasperini ha dato il via libera, anche Andrea Belotti nella mini lista di sostituti».