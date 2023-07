Inter, triangolo da chiudere presto in porta. La situazione – SI

L’Inter deve chiudere al più presto un triangolo importante in porta. Da André Onana ai futuri sostituti, un solo obiettivo per Alfredo Pedullà su Sportitalia.

OBIETTIVO – Erik ten Hag ha chiesto André Onana entro venerdì per il ritiro del Manchester United. L’Inter chiede ancora 60 milioni, ma si dovrebbe chiudere con un altro rilancio. Con i suoi soldi i nerazzurri dovranno chiudere poi subito Yann Sommer dal Bayern Monaco e Anatolij Trubin dallo Shakhtar Donetsk. Il prezzo dei due in totale si potrebbe aggirare intorno ai 21 milioni di euro, di cui 15 per l’ucraino. L’obiettivo della dirigenza è quello di completare queste operazioni in porta per poi puntare tutto su Romelu Lukaku, che non aspetterà fino alla fine nonostante la volontà di tornare.