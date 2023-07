Inter, tre rinforzi tra centrocampo e corsie esterne: il piano di Inzaghi – CdS

Come nel finale della passata stagione, giocando ogni tre giorni l’idea di Simone Inzaghi sarà quella di ruotare al massimo i suoi giocatori. Per farlo, servono ancora diversi tasselli dal mercato soprattutto a centrocampo. Il Corriere dello Sport fa il punto dei rinforzi che servono ad oggi all’Inter per completare la squadra.

CENTROCAMPO ED ESTERNI – Seguendo la scia di quanto fatto la passata stagione, l’Inter comincerà subito con il turnover. Dovendo giocare ogni tre giorni, senza la possibilità di tirare il fiato, il tecnico nerazzurro ha scelto (e chiesto) di ruotare al massimo la squadra. Dal mercato restano ancora diversi i tasselli da mettere a posto, soprattutto nella zona centrale del campo, dove manca di fatto un vice Nicolò Barella che sostituire Roberto Gagliardini, ma anche un esterno per fascia. Dopo l’addio di Raoul Bellanova, Denzel Dumfries non ha un alter ego. Vero, ci sarebbe Darmian, ma vorrebbe dire costringerlo a sdoppiarsi tra fascia e difesa. Meglio, allora, puntare su un esterno di ruolo, come Holm dello Spezia. A centrocampo piace Samardzic, ma serve l’OK dell’Udinese per il prestito. Più semplice lo svincolato Pereyra, per il quale l’Inter continua a manifestare freddezza. Con la partenza di Robin Gosens sempre più convinto dalla Bundesliga, l’Inter incasserà una qindicina di milioni da girare al Monza per Carlos Augusto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno