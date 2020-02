Inter, tre nomi per l’attacco del futuro: il preferito Ã¨ Aubameyang – TS

Inter, tre nomi per l’attacco del futuro: il preferito è Aubameyang – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter sta ragionando su come ricostruire il suo attacco senza Lautaro Martinez. Il preferito è Aubameyang.

IL PREFERITO – Griezmann resta un sogno, quindi Marotta è concentrato su altri profili per la sostituzione di Lautaro Martinez. Il preferito, non da ora – l’Inter ci pensò in estate quando sembrava difficile sbloccare la trattativa per Lukaku -, è quello di Aubameyang. L’ex Milan e Borussia Dortmund sta vivendo un’ottima annata nell’Arsenal dove ha segnato, fra campionato e coppe, 19 gol in 30 partite. Aubameyang va per i 31 anni (è un ’89) e ha un contratto in scadenza nel 2021. L’Arsenal sta lavorando al rinnovo, ma è chiaro che se non dovesse arrivare, da luglio il giocatore avrà un costo minore con un solo anno di contratto rimasto. Dunque inferiore ai 70 milioni richiesti l’estate scorsa. Per caratteristiche tecniche e velocità, Aubameyang sembra l’elemento perfetto per i meccanismi di gioco della squadra di Conte.

ALTRE OPZIONI – Aubameyang gioca in Premier, il campionato dove ha preferito pescare Conte nelle precedenti due sessioni di mercato (Lukaku, Sanchez, Eriksen, Young e in parte Moses) e dove l’Inter continuerà a guardare. Anche per un nome alternativo in attacco, più giovane, come Martial (’95). Il francese è un giocatore che è sempre piaciuto al ds Ausilio e nelle scorse stagioni l’Inter aveva provato a prenderlo, in particolare quando il Manchester United sembrava pronto a investire su Perisic. Martial dopo due stagioni difficili, con Solskajer ha ripreso a segnare in questo 2019-20 è già a quota 15 gol in 31 gare. Prezzo? Siamo sempre intorno ai 60-70 milioni. Cifra più alta, invece, servirà per strappare Werner al Lipsia (27 gol in 33 gare per il classe ’96). Il bomber tedesco è in stato di grazia, vale circa 100 milioni ed è ovviamente nel mirino di tutti i top club europei, Bayern Monaco e Liverpool in primis.