Inter, tre idee per dare a Conte giocatori pronti: da Vidal a Cavani – Sky

Nonostante lo stop dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria in atto, le squadre di Serie A cominciano anche a pianificare il futuro. In casa Inter si parla di mercato e molto ruota intorno all’attacco, con il probabile addio a Lautaro Martinez e le diverse alternative proposte per dare a Conte una squadra sempre più competitiva. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

IL PROGETTO CONTINUA – Anche in caso di cessione di Lautaro Martinez, il progetto dell’Inter non farà passi indietro: «Se la corte del Barcellona avrà la meglio ci saranno dei cambiamenti, contando anche che Sanchez tornerà in Inghilterra. La linea del club è rinforzare la squadra con i giovani più interessanti, si è puntato Tonali quest’anno dopo Sensi e Barella l’anno scorso, ma sappiamo anche che la filosofia è di costruire per essere comunque competitivi. Servono quindi giocatori pronti e due nomi interessanti potrebbero essere Cavani o Mertens, tutti e due a parametro zero. Sono classe ’87 come Vidal, di cui si parla col Barcellona nell’affare Lautaro. Tre giocatori pronti che potrebbero entrare nell’ottica delle strategie Inter».