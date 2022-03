Inter, tre cessioni praticamente sicure in estate: uno dipende da Dybala – SM

L’Inter dopo aver risolto gran parte dei contratti da rinnovare, nelle prossime settimane valuterà anche le possibili cessioni. Secondo quanto riportato da Sportmediaset potrebbero essere almeno due, con un terzo che dipende anche dall’arrivo o meno di Paulo Dybala.

CESSIONI SICURE – La dirigenza dell’Inter sa bene che al termine di questa stagione molti elementi potrebbero non rinnovare e andare via. In arrivo una sorta di “rivoluzione” tra centrocampo e attacco, dove secondo Sportmediaset andranno via sicuramente Arturo Vidal e Matìas Vecino. Resta aperta, invece, la questione legata ad Alexis Sanchez. L’addio dell’attaccante cileno dipenderà molto, se non tutto, dal possibile arrivo di un altro attaccante, e in particolare dal possibile affondo per Paulo Dybala, che piace tanto a Beppe Marotta.

Fonte: Sportmediaset