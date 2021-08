Inter, tre attaccanti per Inzaghi: corsa con un favorito

Simone Inzaghi aspetta ancora almeno un rinforzo per l’attacco della sua Inter. In questo momento i nomi sono quelli di Correa, Insigne e Zapata e il laziale è il grande favorito.

Con gli arrivi di Dumfries e Dzeko l’Inter ha cominciato finalmente il suo mercato in entrata in un’estate che ha visto diverse partenze eccellenti. Il tecnico Simone Inzaghi può finalmente cominciare a sorridere a una settimana dall’esordio in campionato contro il Genoa, ma ancora non basta. Il tecnico aspetta ancora almeno un rinforzo in attacco e la sensazione è che sarà accontentato. Secondo Sky Sport i nomi sono sempre i soliti, Insigne, Correa o Zapata. In questo momento le piste Insigne e Zapata sono più fredde, per l’attaccante del Napoli si aspetta di capire come si evolverà la querelle sul rinnovo del contratto, per il giocatore dell’Atalanta si è raffreddata la pista in quanto gli orobici non hanno trovato un sostituto. Prende quota ed è in questo momento favorito il nome di Correa, molto gradito da Inzaghi che lo ha allenato in questi anni alla Lazio. Il giocatore è sul mercato ed è valutato 35 milioni, ci sono i margini per trattare.