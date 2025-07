Inter, trattativa in corso per la futura Under-23! Il calciatore – Sky

L’Inter Under-23 sarà una squadra composta da un mix di giovani e giocatori di esperienza adatti al campionato di Lega Pro. Da Sky Sport una novità sull’ultima trattativa.

IL FUTURO – L’Inter Under-23 sarà un esperimento per il club nerazzurro. Da agosto la squadra parteciperà al campionato di Serie C e non è ancora ufficiale la presenza in uno dei tre gironi. Arriverà a breve, ma la dirigenza già lavora per comporre la compagine a disposizione dell’allenatore Stefano Vecchi. La rosa sarà un mix di giovani e giocatori d’esperienza, alcuni sono stati già confermati dalla Primavera che ha vinto l’ultimo scudetto. L’Inter intanto sta trattando con il River Plate per Lucas Scarlato. Gli agenti sono protagonisti nell’operazione e le sensazioni per il classe 2009 sono piuttosto positive.