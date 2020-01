Inter tratta Giroud: ecco il contratto, ma c’Ã¨ distanza col Chelsea – GdS

Inter tratta Giroud: ecco il contratto, ma c’è distanza col Chelsea – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter lavora su Giroud. I contatti col suo entourage continuano, ma va colmata la distanza col Chelsea.

CONTATTI IN CORSO – Oggi sarà un giorno importante anche per il futuro di Olivier Giroud. In queste ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage (Morabito, Materazzi e Antonini) ed è stato modellato un accordo sull’ingaggio che permette al giocatore di legarsi ai nerazzurri sino al 2022, a patto che totalizzi una serie significativa di presenze nei primi 18 mesi. Ma a breve si aspettano buone nuove anche dal Chelsea.

DISTANZA DI PREZZO – L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio provano a tenere duro: 5 milioni, non di più, per un over 30 a scadenza di contratto. Ma si sa che Abramovich ha il dente avvelenato con l’ex dipendente Conte e la parola sconto non viene pronunciata con facilità. Dai 10 iniziali Marina Granovskia è scesa ad 8. Farà nuove concessioni? I vertici nerazzurri non hanno perso le speranze e sono al lavoro per chiudere alle condizioni volute.