Inter tranquilla per Lautaro Martinez: situazione sotto controllo

Lautaro Martinez non sembra essere vicino a lasciare l’Inter. La società nerazzurra dovrà fare una cessione, ma la situazione dell’attaccante argentino al momento non preoccupa.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – L’Inter dovrà fare un sacrificio che consiste in una cessione. Si è fatto il nome di Lautaro Martinez, anche alla luce delle dichiarazioni del suo agente. In casa nerazzurra non ci sarebbe comunque preoccupazione. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «L’Inter non ha intenzione di vendere più di un giocatore e al momento non ci sono trattative per Lautaro Martinez. Il giocatore da sacrificare è Hakimi. Al momento la situazione di Lautaro Martinez è sotto controllo. Si sta lavorando per il rinnovo del contratto. Tanto dipenderà da quanto succederà con Hakimi. Se arriveranno 80 milioni andrà via, Chelsea e PSG sono ancora lì ma sono ferme a 60».