Inter cambia strategia: tramonta Hojlund (con Esposito), fari su Nico Paz – SM

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, l’Inter ha deciso di modificare le proprie priorità di mercato. I dirigenti di Viale della Liberazione avrebbero infatti accantonato la pista che porta a Hojlund, per concentrare risorse e attenzione sulla trequarti.

CAMBIO STRATEGIA – In cima alla lista dei desideri nerazzurri resta Nico Paz, talento argentino classe 2004 che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Como, lasciando intravedere tutte le sue qualità. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid, che può esercitare una clausola di recompra entro il 30 giugno. Nico Paz è seguito da tempo e il suo passaggio al Como, pur breve, ha permesso agli osservatori interisti di monitorarlo da vicino nel campionato italiano.

Valentin Carboni come Pio Esposito, promossi e confermati?

INTER GIOVANE – Parallelamente, la dirigenza starebbe valutando la conferma in rosa di Valentin Carboni, rientrato dal prestito al Marsiglia. L’argentino potrebbe seguire un percorso simile a quello intrapreso da Francesco Pio Esposito, promosso dopo un Mondiale per Club in ascesa. Entrambi rappresentano il volto giovane e tecnico dell’Inter che verrà. La scelta di accantonare Hojlund, profilo costoso e attualmente fuori portata, rientra dunque in una strategia più ampia