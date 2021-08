Inter tra Zapata e Correa ma occhio a Jovic (in un caso). Insigne difficile – TS

Inter, chi sarà il secondo attaccante dopo Edin Dzeko? Valutazioni in corso ancora per Zapata e Correa, ma secondo “TuttoSport” attenzione sempre al nome di Jovic, nerazzurro in un caso.

IN ATTACCO – Inter, valutazioni in corso per Zapata e Correa, in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi. Occhio però sempre al nome di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid che nell’ultima stagione è tornato in prestito all’Eintracht Francoforte ma senza brillare particolarmente. Il serbo è in uscita dal Real Madrid e l’Inter potrebbe essere una soluzione, ma l’ingaggio da 4,8 milioni è un ostacolo notevole. Qualora il Real Madrid accettasse di contribuire al pagamento dello stipendio i nerazzurri abbandonerebbero le piste che portano a Zapata e Correa. Difficile, invece, la pista che porta Lorenzo Insigne: la forbice tra la valutazione del Napoli (circa 30 milioni e in scadenza) e la valutazione dell’Inter è davvero troppo ampia.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna